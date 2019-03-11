РИАМО – 11 мар. Санавиация в Подмосковье начала использовать новый вертолет, в этом году территориально служба медицины катастроф намерена выполнить около 450 вылетов, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Территориальный центр медицины катастроф Московской области теперь применяет для вылетов вертолет «Ансат», который не так давно предоставила национальная служба санитарной авиации. На новом воздушном транспортном средстве выполнено уже два вылета», – заявил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

По его словам, санитарная авиация применяется для оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП, пожарах и других чрезвычайных ситуациях.

«Санитарная авиация позволяет в срочном порядке оказать медицинскую помощь пострадавшим, невзирая на транспортную доступность, большую удаленность медучреждений и дорожный трафик, препятствием могут стать только погодные условия. Кроме того, санавиация применяется для межбольничной эвакуации пациентов», – подчеркнул министр.



Матвеев отметил, что в 2019 году территориально службой медицины катастроф запланировано выполнить порядка 450 вылетов.