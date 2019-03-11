РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 мар. Бездомные вернулись в заброшенные гаражи на Московской улице в микрорайоне Силикатная-2 подмосковного Подольска после потепления, сообщила «РИАМО в Подольске» жительница городского округа.

В микрорайоне Силикатная-2 на улице Московская напротив дома №3 располагается небольшая лесополоса с заброшенными гаражами и погребами, в которых обосновались люди без определенного места жительства. По словам горожан, они проживают в них в теплое время года и ведут асоциальный образ жизни. В 2018 году жители обращались в общественную палату горокруга с просьбой посодействовать в сносе незаконных построек. После жалоб УК очистила от мусора территорию заброшенных гаражей, а общественники передали обращение жителей прокуратуре, так как данная территория относится к РЖД.

«К сожалению, проблема так и осталась. В настоящее время пришло потепление и сегодня (11 марта – ред.) данных граждан без определенного места жительства мы снова видели на территории этих гаражей. Они жгли кабель», – сказала жительница.

Она отметила, что в настоящее время бездомные поселились в постройках ближе к железнодорожным путям. Женщина опасается, что в текущем году ситуация вновь может повториться.

«Если эти постройки не снести, то они так и будут там жить. Нам страшно ходить мимо», – отметила она.

На момент публикации оперативного комментария от управляющей компании получить не удалось.