РИАМО – 11 мар. В Москве из-за халатности работников органов социальной защиты и полиции возбуждено уголовное дело в ходе расследования покушения на убийство пятилетней девочки, которая была заперта в квартире на севере города, сообщает «Интерфакс».

По данным следствия, в квартире жилого дома на Ленинградском шоссе в Москве 10 марта обнаружена пятилетняя девочка, предварительно, с отсутствием социальных навыков, признаками анорексии, а также на шее у девочки было обнаружено вросшее в кожу украшение. Со слов соседей, мать ребенка отсутствовала дома несколько дней. Ребенок был доставлен в реанимацию.

«Установлено, что сотрудники полиции и местного отдела социальной защиты населения длительное время не принимали мер по проверке условий проживания девочки и исполнения 47-летней Ириной Гаращенко родительских обязанностей», – говорится в сообщении.

В связи с этим в рамках расследования в отношении не установленных пока лиц возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»).

«Кроме того, <…> установлено, что вросший в кожу девочки предмет является не украшением, а полиэтиленовым шнурком, который мать повязала ей на шею», – подчеркивается в сообщении.

Женщина была задержана.