РИАМО - 11 мар. В прошлом году столицу посетили 23,5 миллиона туристов, турпоток вырос на 84% по сравнению с 2010 годом, основной поток туристов составляют граждане России, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«Туристическая отрасль в Москве бьет рекорды. В прошлом году наш город посетили 23,5 миллиона туристов. В этом году мы ждем роста туристического потока. На нас будут работать рассказы о прекрасной атмосфере чемпионата мира по футболу и многочисленных фестивалей, которые проходят в столице», – сказал мэр города Сергей Собянин.

Так, по сравнению с 2010 годом – 12,8 миллиона человек, турпоток в город увеличился на 84%. Основной поток туристов – 18 миллионов человек – составляют граждане России.

Туристический поток из зарубежных стран достиг 5,5 миллионов человек. В топ-5 стран дальнего зарубежья по числу граждан, посетивших Москву, в 2018 году вошли Китай (803,6 тысячи человек), Германия (321,9 тысячи человек), Франция (149,3 тысячи человек), Израиль (144,3 тысячи человек) и США (137,8 тысячи человек).

Кроме того, в 2018 году в Москву приезжали 56 миллионов экскурсантов (без ночевки). Только во время ЧМ по футболу в российской столице побывало 4,5 миллиона туристов и экскурсантов. Тогда загрузка столичных отелей побила все рекорды – более 90%, а по гостиницам в центре города достигла 95%. Аналогичная загрузка гостиниц была в дни новогодних праздников.

Помимо этого, как сообщается на персональном сайте мэра Москвы, 65 миллионов человек побывали на площадках фестивалей «Московские сезоны».

По словам столичного градоначальника, каждый год в городе появляются новые точки притяжения для москвичей и туристов.

«В начале этого года начал свою работу крупнейший в Европе гастрономический квартал «Депо». Во второй половине года откроются еще два уникальных объекта: детский парк «Остров мечты» и Парк аттракционов на ВДНХ», – рассказал Собянин.