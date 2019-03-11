РИАМО - 11 мар. Мать, чью малолетнюю дочь нашли в заваленной мусором столичной квартире, может получить до 20 лет лишения свободы по статье о покушении на убийство ребенка, сообщил РИАМО в понедельник адвокат Московского центрального филиала Московской областной коллегии адвокатов, член Адвокатской палаты Подмосковья Намру Бакаев.

Ранее в квартире на Ленинградском шоссе в Москве обнаружили истощенную пятилетнюю девочку с вросшим в кожу шеи украшением. У ребенка отсутствуют социальные навыки. Со слов соседей, на момент обнаружения девочки ее мать отсутствовала дома несколько дней. Ребенок доставлен в реанимацию, мать задержана.

«В указанном случае, в связи с тем, что ребенок оказался жив, на практике за покушение на убийство безответственной матери грозит небольшой срок, хотя статья УК РФ, по которой она в настоящее время является подозреваемой, предусматривает наказание за ее действия от 8 до 20 лет лишения свободы. Кроме того, как правило, следственные органы усматривают уголовную ответственность в виде халатности у органов социальных служб, которые обязаны осуществлять мониторинг условий проживания несовершеннолетних детей в неблагополучных семьях», - сказал Бакаев.

По словам адвоката, зачастую подобные ситуации складываются в неблагополучных семьях в связи с отсутствием социальной ответственности у родителей, а также на фоне злоупотребления алкоголем или наркотиками.

«К сожалению, такие случаи уже встречались в практике и не всегда они заканчивались благополучно. В конце февраля 2019 года в Кирове была заключена под стражу мать малолетнего ребенка, которого она оставила на неделю в запертой квартире без воды и питания. К сожалению, в том случае ребенок погиб», - добавил Бакаев.

После обнаружения истощенной пятилетней девочки в Москве возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство». Ход расследования находится на контроле в центральном аппарате СК России.

Видео из квартиры в Москве, где обнаружили брошенную пятилетнюю девочку>>