РИАМО (БАЛАШИХА) – 11 мар. Сотрудники полиции муниципального управления МВД России «Балашихинское» задержали москвича по подозрению в незаконном хранении около 250 граммов гашиша, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщается на сайте Главного управления МВД РФ по Московской области.

Полицейские в результате оперативно-разыскных мероприятий задержали в Балашихе 39-летнего жителя Москвы по подозрению в незаконном хранении наркотических средств.

«В ходе личного досмотра у подозреваемого обнаружили и изъяли сверток, в котором находилось вещество растительного происхождения. По результатам химического исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством – гашишем, общим весом 249 граммов», – говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Подозреваемый задержан. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.