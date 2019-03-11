РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 11 мар. Торговый центр эвакуировали на Октябрьском проспекте в подмосковных Люберцах утром в понедельник, сообщил «РИАМО в Люберцах» начальник ФГКУ «16-го отряда федеральной противопожарной службы» по Московской области Павел Иванов.

«Утром в понедельник была эвакуация в торговом центре. Поступил хулиганский звонок о возгорании. Людей вывели», – сказал Иванов.

Он добавил, что на месте работали спецслужбы, возгорания не нашли. На текущий момент торговый центр открыт для посетителей.

Ранее в ночь на 10 марта в данном ТЦ произошел пожар. Обгорели кровля и торговый павильон.