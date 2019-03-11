РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 мар. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска коммунальщики продолжают проводить работы по очистке дворовых территорий от наледи, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в социальной сети «ВКонтакте».

«С вступлением весны в свои права работники подрядной организации МУП «СЕЗ» в микрорайоне Климовск усиленно выполняют работу по очистке придомовых территорий от наледи. Дороги и тротуары очищаются до асфальта. Теперь дело за солнышком, которое высушит дороги», – говорится в сообщении.

Работы проводились и на прошедшей неделе. Куски льда, собранные в кучи, вывезли.