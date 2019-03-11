РИАМО – 11 мар. Следователи проведут проверку по факту обнаружения трупов мужчины и женщины на юге Москвы, по результатам будет принято процессуальное решение, сообщила РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

В понедельник в квартире жилого дома, расположенного по улице Красного Маяка в Москве, 9-летний мальчик обнаружил в спальне тело беременной мамы и тело ее сожителя без признаков жизни.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка. При визуальном осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено», – сказала собеседник агентства.

В настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

Иванова добавила, что назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.