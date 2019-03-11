РИАМО - 11 мар. С начала 2019 года в Подмосковье обеспечены законные права свыше 4,8 тысячи обманутых дольщиков, в эксплуатацию были введены дома в Красногорске, Долгопрудном, Реутове, Домодедове и других муниципалитетах, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«В министерстве жилищной политики Московской области подвели итоги работы за первые два месяца 2019 года. Так, в январе и феврале текущего года были обеспечены законные права 4846 пострадавших граждан - соинвесторов на территории Подмосковья (в том числе 2031 пайщика АО «СУ-155»)», — говорится в сообщении.

Были введены в эксплуатацию и восстановлены права граждан в домах ЖК «Красногорск парк» (141 квартира), в трех корпусах микрорайона Центральный в Долгопрудном (1344 квартиры), в корпусе 5 ЖК «Новокосино-2» в Реутове (1118 квартир), в корпусе 1 в микрорайоне Южный квартал (480 квартир) и доме в ЖК «Город счастья» (288 квартир) в Домодедове.

Кроме того, права дольщиков восстановили в введенных в эксплуатацию доме в Ивантеевке (207 квартир), доме в деревне Павлино в Балашихе (693 квартиры), доме в Клину (292 квартиры), домах в поселке Смирновка (122 квартиры) и ЖК «Лебединое озеро» (33 квартиры) в Солнечногорске и домах в ЖК «Рябиновые аллеи» (128 квартир) в Богородском округе.

«В настоящий момент обеспечение прав граждан осуществляется в соответствии с графиком. Помимо работы по решению проблем обманутых дольщиков, министерство ведет работу, направленную на безболезненный переход отрасли на проектное финансирование: проводятся встречи с представителями строительных и кредитных организаций региона, связанные с переходом на эскроу-счета», — отметила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Она добавила, что задача властей - не только решить существующие проблемы, но и не допустить появление новых.