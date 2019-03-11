РИАМО - 11 мар. Более 113 тысяч экологических уроков по раздельному сбору отходов провели в школах Подмосковья с начала текущего года, всего в них приняли участие порядка 720 тысяч учеников, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования Подмосковья Ольги Забраловой.

По ее словам, мероприятия проходят в различных формах, например, в виде классных часов, тематических уроков, родительских собраний и семинаров.

«Уроки по грамотному сбору и утилизации отходов начались с 1 сентября прошлого года. Мы уже охватили все школы региона. Дети с удовольствием принимают участие в тематических мероприятиях, учатся сами и учат взрослых тому, как правильно разделять мусор», – отметила Забралова.

С 1 января 2019 года по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в Подмосковье начался переход на раздельный сбор отходов.