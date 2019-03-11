РИАМО – 11 мар. Российский фестиваль анимационного кино «Открытая премьера» начнется в подмосковном Орехово-Зуеве 13 марта, новейшие мультфильмы конкурсной программы покажут в течение трех дней, сообщается на сайте ЦКД «Мечта».

«С 13 по 18 марта при поддержке министерства культуры Российской Федерации проходит Открытый фестиваль анимационного кино. Три дня конкурсные мультфильмы будут показывать в Центре культуры и досуга «Мечта» в Орехово-Зуеве», – говорится в сообщении.

В рамках фестиваля в Орехово-Зуеве проведут показ новейших мультфильмов конкурсной программы. А в конце зрители смогут выбрать лучшую работу.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, расписание показов будет следующим: 13 марта начало в 10:30, 14 марта в 11:00, 15 марта – в 14:00. Показы пройдут по адресу: город Орехово-Зуево, улица Набережная, дом №9А.