РИАМО – 11 мар. В сувенирных магазинах Московского метрополитена началась продажа колец с функционалом транспортной карты «Тройка» со стразами, сообщила РИАМО в понедельник заместитель начальника метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

«По просьбам пассажиров впервые мы выпустили кольца 16 и 20 размеров. Также в продажу поступили кольца 19 размера», – сказала собеседник агентства.

Метрополитен выпустил кольца в трех вариациях: белые и черные кольца с прозрачными стразами, а также белые кольца с красными стразами.

Кольца с функционалом карты «Тройка» нового образца можно купить в сувенирных магазинах на станциях «Трубная» и «Маяковская». Всего в продажу поступило 300 колец, стоимость одного – 2,3 тысячи рублей.

«Мы выпускаем «Тройки» в форме кольца с 2017 года. Они пользуются большим спросом у наших пассажиров. Если такой вариант колец будет востребован, мы выпустим дополнительную партию», – пояснила Темникова.