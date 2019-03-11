РИАМО – 11 мар. В предпраздничные и выходные дни аэроэкспрессы перевезли порядка 190 тысяч пассажиров, что почти на 10% больше значения аналогичного периода прошлого года, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы компании «Аэроэкспресс».

«Наиболее востребованным стало Шереметьевское направление – более 85 тысяч пассажиров. На Домодедовском направлении услугами компании воспользовались более 60 тысяч пассажиров, на Внуковском – более 35 тысяч», – отметил собеседник агентства.

В преддверии праздника сотрудники компании в терминалах поздравили женщин с Международным женским днем и подарили им тюльпаны.

«В социальных сетях «Аэроэкспресс» прошел конкурс, приуроченный к 8 Марта. Победители, выбранные конкурсным жюри компании, получат возможность провести сутки в отеле Double Tree by Hilton Moscow Vnukovo Airport с посещением wellness-зоны отеля», – добавил сотрудник пресс-службы.

Обладатели второго и третьего мест получат в качестве приза годовой абонемент на «Аэроэкспресс» и абонемент на 10 поездок в аэропорт и обратно.