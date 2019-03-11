РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 мар. Более 100 человек приняли участие в открытой тренировке омского хоккейного клуба (ХК) «Авангард» в Ледовом дворце «Арена «Балашиха» имени Ю.Е. Ляпкина, игра стала подготовительным этапом к матчам второго раунда плей-офф кубка Гагарина, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Часовое спортивное мероприятие провели для болельщиков и журналистов.

«Приятно, когда приходят столько болельщиков. Большое спасибо, что уделили нам время. В команде хорошее настроение. Готовимся к следующим играм», – сказал нападающий ХК «Авангард» Илья Михеев.

Он добавил, что все команды в плей-офф показывают хороший хоккей, и «Авангарду» надо концентрироваться на своей игре.

В холле Ледового дворца «Арена «Балашиха» болельщики могли посетить фотозону, нарисовать плакаты и сделать аквагрим.

Главный тренер ХК «Авангард» Боб Хартли отметил, что на пути к завоеванию кубка Гагарина игрокам необходимо поддерживать существующий в команде энтузиазм.

«Секрет успеха против «Ак Барса» и того, что счет в серии был 4:0 кроется в том, что каждый игрок внес определенный вклад в победу. В команде не было суперзвезд, все выполняли свою задачу. В каждом компоненте – в большинстве, меньшинстве, игре отдельных линий – все отработали по максимуму», – отметил Хартли.

По завершении тренировки хоккеисты «Авангарда» пообщались с фанатами и подарили желающим автографы. Следующую игру «Авангард» проведет на выезде 14 марта с командой «Барыс» из Астаны.

«Авангард» – профессиональный хоккейный клуб из Омска. Основан в 1950 году. С 2008 года выступает в Континентальной хоккейной лиге.