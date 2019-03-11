РИАМО - 11 мар. По итогам февраля в аэропортах «Домодедово», «Шереметьево», «Жуковский» санитарно-карантинный контроль прошли более 373 тысяч человек, больных с опасными инфекционными заболеваниями не выявлено, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Подмосковью.

Санитарно-карантинный контроль лиц (пассажиров и членов экипажа), транспортных средств и подконтрольных товаров в воздушных пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации в международных аэропортах «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский» осуществляется в круглосуточном режиме с использованием бесконтактной термометрии прибывших лиц.

«За февраль 2019 года должностными лицами, осуществляющими санитарно-карантинный контроль в международных аэропортах «Домодедово», «Шереметьево», «Жуковский», был осуществлен санитарно-карантинный контроль в отношении 1824 воздушных судов, 373671 лица (члена экипажей и пассажиров) и 128 партий подконтрольных товаров. По результатам проведенного санитарно-карантинного контроля больных с опасными инфекционными заболеваниями не выявлено», — говорится в сообщении.

Должностные лица, которые осуществляют санитарно-карантинный контроль, также проводят информационно-просветительскую работу среди пассажиров, членов экипажей транспортных средств, личного состава пограничной и таможенной служб по эпидемиологической ситуации в мире по инфекционным заболеваниям и мерам личной профилактики.

Информация об эпидемиологической ситуации в мире и правах авиапассажиров в случае задержки рейсов регулярно размещается на информационных стендах в аэропортах.