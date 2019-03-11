РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 11 мар. Порядка 1,5 тысячи человек трудоустроились через Люберецкий центр занятости населения в 2018 году, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В 2018 году в центр занятости населения обратились около 2,5 тысячи люберчан. Порядка 1,5 тысячи из них получили официальное предложение от работодателя», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что с начала текущего года к специалистам центра занятости в поисках работы обратились более 460 человек.

«Сто сорок жителей городского округа получили предложение от работодателя с начала 2019 года», – отметил Ружицкий.

По его словам, за аналогичный период прошлого года в Люберецкий центр занятости обратились порядка 360 человек, 104 из них нашли работу.