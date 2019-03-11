РИАМО – 11 мар. Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям привлекло к ответственности собственника земельных участков сельхозназначения в городском округе Шаховская за нарушения законодательства РФ, так, владелец выплатит штраф за загрязнение почв, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

Ранее поступили материалы из администрации городского округа Шаховская с результатами проверки соблюдения требований земельного законодательства РФ Владимиром Шпаком, собственником двух земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 11,2 гектара.

«В результате рассмотрения материалов управлением установлен факт невыполнения собственником установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель», – отмечается в сообщении.

Кроме того, собственником не проводятся агротехнические, агрохимические, мелиоративные, фитосанитарные и противоэрозийные мероприятия, с целью обеспечения воспроизводства плодородия земель сельскохозяйственного назначения.

«Земельные участки на всей территории заросли сорной растительностью (крапива двудомная, люпин, пырей ползучий, росичка) и очагово, на площади 1 гектар, деревьями и кустарниками (ива, береза)», – добавляется в сообщении.

В конце февраля 2019 года за невыполнение обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв управлением Шпак привлечен к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 20 тысяч рублей.