РИАМО - 11 мар. С начала 2019 года передвижные почтовые отделения проехали по территории Подмосковья уже более 11 тысяч километров, всего в регионе работают три таких отделения, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы «Почты России».

«С начала 2019 года общий пробег передвижных ОПС (отделений почтовой связи – ред.) составил более 11 тысяч километров. Для сравнения, за 2018 год километраж всех трех ПОПС насчитывал более 63 тысяч километров», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что передвижные отделения связи предоставляют полный спектр почтовых услуг. Клиенты могут приобрести конверты, открытки и марки, купить или оформить подписку на периодические издания.

«Наиболее востребованной услугой является оплата коммунальных платежей, также клиенты могут оплатить штрафы ГИБДД, налоги и детские сады, заплатить за интернет, услуги телефонии и домашнего телевидения некоторых провайдеров. В передвижных ОПС клиенты смогут сделать предзаказ на цифровые приставки для своих телевизоров», - добавил собеседник агентства.

По его словам, на территории Московской области функционируют три передвижных отделения почтовой связи. Они обслуживают населенные пункты вблизи Каширы, Истры и Волоколамска.

Передвижные отделения почтовой связи (ПОПС) были внедрены в систему почты Подмосковья в 2015 году. Их основная задача – обеспечить бесперебойное оказание услуг почтовой связи. Благодаря передвижным почтовым отделениям клиенты некоторых населенных пунктов Московской области, среди которых как физические, так и юридические лица, не тратят время на поездку до ближайшего почтового отделения для получения необходимых услуг связи.

Передвижные ОПС имеют и большую социальную направленность. Для многих пожилых или маломобильных граждан, которым сложно добраться самостоятельно до ближайшего отделения связи, наличие подобного почтового пункта «на колесах» особенно важно.

«Подобные отделения обслуживают жителей в определенные дни, о чем мы предупреждаем заранее. По сути, это полноценное почтовое отделение, только несколько иного формата. Практика показывала, что передвижные ОПС нужны, они пользуются спросом у многих клиентов», - сказал руководитель макрорегиона Москва «Почты России» Дмитрий Адушев.