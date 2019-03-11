РИАМО - 11 мар. По итогам проверок в 2018 году в Подмосковье забраковали 155 партий хлебобулочной продукции массой более 500 килограммов и 245 партий кондитерских изделий массой более 1,5 тонн, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

«За 2018 год было исследовано более 1,3 тысячи проб хлебобулочных изделий и более 2,3 тысячи проб кондитерских изделий по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям. Загрязнителей химической природы, таких как токсичные элементы (мышьяк, ртуть, свинец, кадмий), пестициды, микотоксины и другие, в пробах хлебобулочных и кондитерских изделий не обнаружено», — говорится в сообщении.

Удельный вес проб хлебобулочных и кондитерских изделий, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (содержание плесени, дрожжей и другого), за указанный период составил 0,5% и 1,5% соответственно.

По физико-химическим показателям, характеризующим качество продукции (влажность, состояние мякиша, консистенция, кислотность и другое), не соответствовали нормативным требованиям 8,8% исследуемых проб хлебобулочных и 0,9% кондитерских изделий.

«По всем фактам выявления некачественной продукции приняты меры по приостановлению реализации данной продукции и меры административного воздействия в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях», — добавляется в сообщении.

За 2018 год было забраковано 155 партий хлебобулочной продукции массой более 500 килограммов и 245 партий кондитерских изделий массой свыше 1,5 тонн. Основными причинами изъятия из оборота данной пищевой продукции стали: неудовлетворительные результаты лабораторных исследований, отсутствие необходимой и полной информации для потребителя на расфасованном товаре, реализация готовой продукции с истекшими сроками годности; хранение и реализация продукции с нарушением температурного режима, без маркировочных ярлыков.

Ответственные лица за выявленные нарушения привлечены к административной ответственности.