РИАМО (КОРОЛЕВ) – 11 мар. Сотрудники полиции просят жителей подмосковного Королева сообщать о фактах торговли наркотиками, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по городскому округу Королев Оксана Еруновская.

На территории Московской области в период с 11 по 22 марта проводится Общероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!». Полицейские просят жителей не оставаться в стороне и принимать активное участие в проведении акции, возможно, это спасет чью-то жизнь.

«Сообщить о преступлениях или правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков жители Королева могут по телефону дежурной части ГУ МВД России по Московской области: 8(495)609-49-52 или по телефону дежурной части УМВД России по горокругу Королев 8(495)511-59-00», – сказала Еруновская.

Мероприятия акции направлены на привлечение внимания общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, сбору и проверке оперативно-значимой информации, поступающей от гражданского населения, оказанию квалифицированной помощи и консультированию по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.