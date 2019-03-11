РИАМО – 11 мар. В Москве участники юбилейного фестиваля «Дом на Брестской приглашает» представят более 300 проектов, мероприятие откроется 13 марта, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

«Около 200 градостроителей из России, Белоруссии, Казахстана, Украины и Молдавии станут участниками XX юбилейного фестиваля «Дом на Брестской приглашает: архитектура, дизайн, ландшафт». Мероприятие пройдет с 13 по 22 марта в ГБУ «Мосстройинформ», – сказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Он уточнил, что в конкурсной программе фестиваля заявлен 171 участник, на рассмотрение жюри представлено 355 проектов, что в полтора раза больше, чем в 2018 году.

«Борьба развернется в 14 номинациях. При этом, в этом году введены новые номинации: «Благоустройство малых садов» и «Храмовое зодчество», а «Архитектура общественных и жилых зданий» разделена на две: общественные сооружения и жилые объекты», – дополнил Левкин.

В свою очередь директор ГБУ «Мосстройинформ» Фарит Фазылзянов пояснил, что конкурс можно назвать настоящей битвой профессионалов – соревнуются исключительно практикующие градостроители.

«Новая номинация «Храмовое зодчество» уже вызвала большой интерес. Архитектура религиозных сооружений – это довольно-таки консервативная сфера проектирования. Очень любопытно, как зодчие в своих проектах сочетают традиции и современное новаторство, которое так ценится в творческих состязаниях. Всего в этой номинации представлено восемь проектов», – разъяснил он.

Оценивать работы конкурсантов будет авторитетное жюри, в составе которого – более 20 экспертов.

«Свое решение они озвучат в последний день работы фестиваля – 22 марта. Именно тогда станут известны имена лауреатов номинаций, а также обладатель Гран-при. Несмотря на то, что творческое состязание проходит по двум отдельным категориям, главный приз – всего один», – говорится в сообщении.

В дни проведения фестиваля запланирована насыщенная деловая программа. Она будет состоять из лекций-семинаров, мастер-классов от экспертов из состава жюри и участников творческого состязания.

«Экспозиция конкурсных работ будет открыта на первом этаже в зале интерактивной карты. Познакомится с ней можно будет по будням с 10:00 до 20:00. Вход на все мероприятия – свободный. Место проведения фестиваля: 2-я Брестская, дом 6», – резюмируется в пресс-релизе.