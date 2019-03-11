РИАМО – 11 мар. Больше свободы в принятии решений нужно оставить предприятиям-участникам инновационного кластера Москвы, закон о создании которого был принят Мосгордумой в феврале, сообщает в понедельник ТАСС.

«Буду вам рекомендовать (при создании кластера – ред.) оставить большую долю самостоятельности предприятиям, участникам кластера при принятии решений, при организации его работы, какие услуги нужны», – сказал заместитель директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга РФ Денис Цуканов в ходе экспертной сессии «Инновационный кластер Москвы: новый формат партнерства для достижения национальных целей».

Он уточнил, что в промышленных кластерах, которые содержатся в реестре Минпромторга России, модель управления идет снизу вверх.

«Нам от региона нужно только письмо, что они знают, что кластер есть. Постановлений издавать не надо, просто предприятия договорились сделать кооперацию, пришли в Минпромторг и сказали, что производят. Это инициатива предприятий, они сами сделают управляющую компанию, которая занимается управлением», – дополнил Цуканов.

В апреле прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением о создании инновационного кластера.

«Глава государства подписал соответствующий указ 26 ноября 2018 года. Мосгордума приняла закон о создании кластера 20 февраля 2019 года», – заключается в материале.