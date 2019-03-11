РИАМО - 11 мар. В одном из ночных клубов в центре столицы у женщины украли сумку Chanel стоимостью 325 тысяч рублей, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Десятого марта в ОМВД России по Мещанскому району Москвы с заявлением обратилась гражданка 1981 года рождения, сообщив о том, что 8 марта примерно в 02:50, находясь в ночном клубе «Ч» («Чердак» – ред.), расположенном по адресу: Москва, Кузнецкий мост, дом 7, обнаружила пропажу дамской сумки Chanel стоимостью 325 тысяч рублей», – сказал собеседник агентства.

По его словам, материальных ценностей в сумочке не находилось. Полиция проводит проверку.