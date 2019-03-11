РИАМО - 11 мар. В департаменте экономической политики и развития Москвы назначен новый руководитель, им стал Денис Тихонов, ранее департамент возглавлял заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, соответствующий указ мэра опубликован на официальном сайте градоначальника.

«В соответствии со статьями 41, 44 устава города Москвы и статьей 5 закона города Москвы от 20 декабря 2006 года №65 «О Правительстве Москвы» назначить Тихонова Дениса Владимировича на должность министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития города Москвы на срок полномочий мэра Москвы», – говорится в сообщении.

Ранее возглавлявший департамент Владимир Ефимов освобожден от должности руководителя департамента и назначен заместителем мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений на срок полномочий мэра столицы.