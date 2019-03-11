РИАМО - 11 мар. Из-за плюсовой температуры на улицах Московской области происходит подтоплений территорий, поэтому инспекторы Госадмтехнадзора Московской области на прошлой неделе провели операцию под названием «Двор без сугробов», всего были очищены 139 дворовых территорий, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Мероприятие было нацелено на контроль за своевременным вывозом снежных масс, убранных с дворовых территорий.

«Всего за минувшую неделю по предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора Московской области устранено 386 нарушений зимней уборки. В том числе налажена очистка от снега и наледи 85 пешеходных маршрутов, 54 воинских мемориалов и памятников, 139 дворов, кровель 108 социально-значимых зданий. Наибольшее количество изъянов устранено в Красногорске, Домодедово и Подольске», – отмечается в сообщении.

От снега и наледи очищены 139 дворовых территорий.

«Наибольшее количество в городских округах Красногорск, Люберцы и Ленинском районе», – заключается в материале.

Госадмтехнадзор Подмосковья по итогам февраля выиграл 31 суд, такой показатель подтверждает высокий уровень профессиональной подготовки инспекторов.