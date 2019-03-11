РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 мар. Дорогу на улице Садовая в микрорайоне Львовский подмосковного Подольска очистили от снега и льда после жалобы жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу с просьбой очистить дорогу от снега и наледи на улице Садовая в микрорайоне Львовский. Он отметил, что у дома №1 дорога во льду. Из-за этого на данном участке очень скользко и много луж.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу очистки от снега и наледи проезжей части автодороги в микрорайоне Львовский по улице Садовая и сообщает, что данная дорога является дорогой местного значения. Работы по очистке от снега и наледи проезжей части выполнены», – сказал замглавы администрации по дорожному комплексу городского округа Подольск Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.