РИАМО - 11 мар. Западный флигель городской усадьбы в Бобровом переулке в центре столицы отреставрируют, в настоящее время Мосгорнаследие выдало правообладателю задание на разработку научно-проектной документации, говорится в сообщении пресс-службы департамента культурного наследия Москвы.

«Западный флигель (XVIII–XIX веков), расположенный по адресу: Бобров переулок, дом 4, строение 2, является выявленным объектом культурного наследия и входит в ансамбль Городской усадьбы. Это кирпичное двухэтажное здание с подвалом было построено в конце XVIII века», – говорится в сообщении.

По словам руководителя департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова, для разработки научно-проектной документации будут проведены историко-архивные и библиографические исследования, изучены инженерно-технические особенности здания, описаны будущие архитектурные и конструктивные решения.

В проекте должен быть представлен перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, а также другие разделы, предусмотренные законодательством. После разработки проекта реставрации и его согласования с Мосгорнаследием будет выдано разрешение на проведение самих работ.

«Небольшой дом в Бобровом переулке – интересный памятник, сохранивший лепной декор конца XIX века. Согласно архивным данным, в начале ХХ века первый этаж здания был приспособлен под устройство мясной лавки, а на втором находилась четырехкомнатная квартира. Кстати, все помещения имели печное отопление. После 1917 года тут разместились коммунальные квартиры», – рассказал Емельянов.