РИАМО - 11 мар. В Госдуме обсудят закон, согласно которому планируется запретить передавать право взыскания задолженности по ЖКХ коллекторам, право взыскивать долги останется только у управляющих организаций, ТСЖ, жилищных кооперативов и ресурсоснабжающих организаций, сообщает в понедельник Федеральное агентство новостей.

«Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая внесла на рассмотрение нижней палаты проект закона о запрете на передачу коллекторам долгов по жилищно-коммунальным платежам», – говорится в сообщении.

Так, при вступлении закона в силу право взыскивать долги останется только у управляющих организаций, ТСЖ, жилищных кооперативов и ресурсоснабжающих организаций.

По словам Яровой, вопрос выведения коллекторов из сферы ЖКХ пока не решен, из-за чего нарушаются права граждан, зафиксированы случаи применения коллекторами внеправовых средств воздействия.

«Принятие законопроекта позволит защитить жилищно-коммунальные права граждан и унифицировать процедуры их реализации, обеспечить законность требований и ответственности», – уточнила Яровая.

Она также добавила, что инициативу уже поддержали в Минстрое России, Федеральной службе судебных приставов и фракции «Единая Россия».