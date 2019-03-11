РИАМО - 11 мар. С апреля 2019 года минимальная сумма покупок без пин-кода по карте Visa повысится до 3 тысяч рублей, сейчас эта сумма составляет 1 тысячу рублей, сообщает в понедельник РБК.

«Visa с апреля позволит оплачивать картой без введения пин-кода покупки на сумму до 3 тысяч рублей (сейчас – до 1 тысячи рублей). Решение упростит платежи для клиентов, но может увеличить риски мошенничества, связанного с кражами карт», – отмечается в сообщении.

В Visa рассказали, что новые правила вступят в силу с 13 апреля 2019 года.

Как отметил руководитель по развитию эквайринга «Альфа-банка» Денис Хренов, требования платежной системы касаются всех банков – участников системы Visa. По его словам, ныне действующий лимит – 1 тысяча рублей – был установлен, когда курс валюты был в два с лишним раза ниже, а сами бесконтактные платежи являлись новинкой для рынка.

«Мы уверены, что наша инициатива учитывает сегодняшнюю стадию развития платежного рынка и сформировавшиеся новые платежные привычки россиян», – заявили в компании Visa.

По мнению вице-президента, руководителя департамента эквайринга ВТБ Алексея Киричека, повышение суммы, при которой не требуется вводить ПИН-код, объясняется макроэкономической ситуацией и конъюнктурой рынка.

Начальник управления транзакционного бизнеса банка «Открытие» Дмитрий Бочеров считает, что введение новых правил сделает бесконтактные платежи еще удобнее и в целом улучшит клиентский опыт.

По данным Федеральной антимонопольной службы, доля активных карт Visa в России на 1 января 2019 года составляла 39,5% от общего количества. Держатели карт Visa в прошлом году оплатили товары и услуги на 10,4 триллиона рублей.