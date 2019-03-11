РИАМО - 11 мар. В новой Москве в одну из квартир прокрался неизвестный злоумышленник, он украл ювелирные украшения более чем на 2,4 миллиона рублей, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Сообщение о краже поступило 10 марта в 16:40. Инцидент произошел по адресу: Москва, городской округ Щербинка, улица Спортивная.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в период с 17:00 7 марта до 16:00 10 марта неизвестный путем подбора ключей к замку входной двери проник в квартиру по указанному адресу, совершил кражу ювелирных изделий (перечень устанавливается), скрылся», – сказал собеседник агентства.

По его словам, материальный ущерб составил 2 миллиона 435 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».