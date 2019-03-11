РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 11 мар. Инспекторы ГИБДД подмосковных Люберец с 18 по 24 марта будут выявлять пешеходов, которые нарушают правила дорожного движения, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«В целях стабилизации дорожной обстановки, профилактики и снижения количества ДТП, связанных с наездами на пешеходов, с 18 по 24 марта будет организовано проведение оперативно–профилактического мероприятия «Пешеход». Основными причинами высокого уровня аварийности с участием пешеходов является нарушения требований правил дорожного движения участниками дорожного движения», – говорится в сообщении.

За два месяца текущего года водители сбили 12 пешеходов, один из них погиб. Одиннадцать человек получили травмы различной степени тяжести. В том числе на пешеходных переходах сбили пять человек, вне зоны пешеходных переходов зафиксировано семь наездов. По вине пешеходов произошло одно ДТП, а по вине водителей – 11 аварий.

Сотрудники ГИБДД просят пешеходов и водителей быть внимательными на дорогах и неукоснительно соблюдать ПДД. Водителей просят уступать дорогу пешеходам, а пешеходов – не перебегать улицу на запрещающий сигнал светофора и использовать светоотражающие элементы в темное время суток, а также всегда убеждаться в безопасности перехода дороги.