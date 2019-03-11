РИАМО – 11 мар. ООО «УК Ренессанс» включили в реестр недобросовестных поставщиков из-за нарушения условий контракта на оказание услуг по уборке, говорится в сообщении пресс-службы управления Московского областного УФАС России.

Ранее были рассмотрены сведения, представленные МКУ «Центр торгов Ленинского муниципального района Московской области», в отношении ООО «УК Ренессанс» для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

«Согласно представленным сведениям, учреждение направило в адрес общества, в установленный законом срок проект контракта на оказание услуг по уборке на объектах МУ «Дворец спорта Видное», – отмечается в сообщении.

В регламентированный срок ООО «УК Ренессанс» не представило подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, проект контракта и документ об обеспечении его исполнения, в связи с чем, МКУ «Центр торгов Ленинского муниципального района Московской области» поступило уведомление об уклонении общества от заключения контракта.

«На заседании комиссии Московского областного УФАС России ООО «УК Ренессанс» не представило доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки», – уточняется в материале.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «УК Ренессанс» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.