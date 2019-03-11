РИАМО - 11 мар. Вблизи станции «Солнечная» Киевского направления Московской железной дороги электропоезд насмерть сбил мужчину, обстоятельства произошедшего выясняются, сообщил журналистам представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

«Сегодня около 11:40 в районе станции «Солнечная» Киевского направления Московской железной дороги электропоездом сообщением Нара – Москва смертельно травмирован мужчина. По предварительной информации, гражданин переходил железнодорожные пути в неустановленном месте», – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на месте происшествия работает транспортная полиция. Выясняются обстоятельства произошедшего и личность погибшего.