РИАМО – 11 мар. Мужчина скончался после потасовки в столичном Главclub Green Concert, расположенном на улице Орджоникидзе. накануне на площадке проходил концерт немецкой фолк-метал-группы In Extremo, сообщает kp.ru.

По некоторым сведениям, речь идет о Руслане Сыченко.

«На концерте немецкой фолк-метал-группы In Extremo, который проходил на популярной концертной площадке в минувшее воскресенье, между двумя посетителями клуба произошел конфликт, в ходе которого один из них и получил серьезные телесные повреждения. В итоге пострадавшего даже не успели доставить в больницу: он скончался по пути в медучреждение в машине скорой помощи», – говорится в сообщении.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов уже приступили к выяснению обстоятельств инцидента.

«Посетитель, с которым подрался Руслан, скрылся с места происшествия», – добавляется в сообщении.