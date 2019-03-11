РИАМО - 11 мар. Жителя подмосковного Жуковского задержали по подозрению в убийстве мужчины, совершенном в пьяной ссоре, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Он уточнил, что вечером 8 марта в квартире на улице Дугина в Жуковском обнаружили труп местного жителя 1962 года рождения. Мужчина получил ножевое ранение брюшной полости, также на его голове и теле нашли ссадины.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление доставлен в следственное отделение по городу Жуковский ГСУ СК России по Московской области хозяин квартиры 1961 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

По его словам, 10 марта по данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве.