РИАМО – 11 мар. Московская область вошла в тройку регионов-лидеров по реализации программы капитального ремонта МКД в 2018 году, в плане на текущий год значится ремонт свыше 2,5 тысяч домов, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Подмосковья Дмитрия Пестова.

«Подмосковье заняло третье место в рейтинге субъектов Российской Федерации по итогам реализации региональных программ капитального ремонта в 2018 году», – сказал Пестов.

Он уточнил, что рейтинг был сформирован Фондом содействия реформирования ЖКХ, опираясь на отчетность федеральной автоматизированной информационной системы «Реформа».

«Подобные рейтинги составляются ежегодно в соответствии с приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России», – добавляется в сообщении.

Оценивались такие критерии, как исполнение региональной программы, качество произведенных работ, процент собираемости взносов за капремонт.

Согласно рейтингу, Московская область незначительно уступила Белгородской и Липецкой областям (1 и 2 место соответственно).

«Региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов Московской области – самая масштабная в России. Всего в нее включено 44,6 тысячи МКД. С 2014 года по начало 2019 года в рамках данной программы в Подмосковье уже выполнен капитальный ремонт более 11,7 тысяч МКД, из этого числа порядка 2600 домов было отремонтировано в 2018 году. В плане на 2019 год – ремонт более 2600 домов», – подчеркнул Пестов.

На территории Московской области реализуется активная политика вовлечения общественных организаций и жителей во все процессы жилищно-коммунальной отрасли, реализация программы капитального ремонта не исключение.

Подмосковье одним из первых в РФ еще в 2016 году ввело правило «трех ключей» при приемке работы по капитальному ремонту МКД: согласно установленным правилам, работы по объектам не принимаются без подписи на актах собственников жилья, представителей ГБУ «Управление технического надзора капитального ремонта» и областного оператора капитального ремонта МКД.