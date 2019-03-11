РИАМО – 11 мар. Муляж гранаты обнаружили в школе №2006 на улице Грина на юге столицы, полиция пытается выяснить, каким образом этот предмет оказался в школе, сообщает в понедельник ТАСС.

«В полицию и МЧС поступила информация о том, что в школе №2006, расположенной по адресу: улица Грина, дом 18, корпус 3, строение 1, обнаружена граната. Экстренные службы прибыли в образовательное учреждение и обнаружили, по предварительным данным, муляж ручной гранаты РГД-5», – сказал собеседник агентства в правоохранительных органах.

Он уточнил, что полиция пытается выяснить, каким образом этот предмет оказался в школе.

«Жизни учеников и учителей ничего не угрожает, в большинстве классов занятия продолжаются», – подчеркнул собеседник агентства.