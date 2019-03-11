РИАМО – 11 мар. На Земле 12–14 марта может усилиться геомагнитная активность, до этого возмущенные периоды в магнитном поле зафиксировали 1 и 2 марта, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Ожидается, что 11–19 марта солнечная активность будет низкой, а геомагнитная обстановка – от спокойной до слабо возмущенной. Усиление геомагнитной активности ожидается 12–14 марта», – говорится в сообщении.

Солнечная активность с 1 по 10 марта была низкой. Магнитное поле Земли в основном менялось от спокойного до слабо возмущенного. 1 и 2 марта зарегистрированы отдельные возмущенные периоды.