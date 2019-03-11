РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 11 мар. Сотрудники ГИБДД подмосковных Люберец будут выявлять нетрезвых водителей на территории обслуживания с 11 по 17 марта, говорится в сообщении пресс-службы службы пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД муниципального управления МВД России «Люберецкое».

«В целях стабилизации уровня аварийности отдел ГИБДД муниципального управления МВД России «Люберецкое» с 11 по 17 марта проведет оперативно-профилактическое мероприятие под условным наименованием «Нетрезвый водитель», направленное на выявление и пресечение фактов управления водителями транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения», – говорится в сообщении.

В материале добавляется, что с начала 2019 года зафиксировано три ДТП с участием нетрезвых водителей автомобилей, в которых травмы различной степени тяжести получили три человека.

В соответствии с действующим административным законодательством за данное правонарушение водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Если водитель управляет транспортным средством в состоянии опьянения повторно, будучи ранее лишенным прав, он понесет уголовную ответственность по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», санкциями которой предусматривается штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.

Если вы располагаете информацией о лицах в нетрезвом состоянии, намеревающихся двигаться за рулем транспортного средства, сообщайте по номеру «112» или телефону дежурной части ОГИБДД: 8(495)501-25-83.