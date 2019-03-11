РИАМО - 11 мар. Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате СК РФ ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту обнаружения пятилетней девочки в захламленной квартире в Москве с признаками истощения, сообщается на сайте СК Российской Федерации.

По данным следствия, в квартире жилого дома на Ленинградском шоссе в Москве обнаружена пятилетняя девочка, предварительно, с отсутствием социальных навыков, признаками анорексии, а также на шее у девочки было обнаружено вросшее в кожу украшение. Со слов соседей, мать ребенка отсутствовала дома несколько дней. Ребенок был доставлен в реанимацию.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате СК России ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту обнаружения в одной из квартир города Москвы пятилетней девочки с признаками истощения, оставленной без присмотра в антисанитарных условиях», – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство».

Мать ребенка задержана. При допросе она пояснила, что является одинокой матерью и вынуждена, уходя на работу либо по делам, оставлять дочь дома одну на непродолжительное время. Поскольку у нее имеется просроченный долг за кредит, а также задолженность за коммунальные платежи, для их погашения она собиралась продать квартиру и временно, до приобретения нового жилья, переехать с ребенком к своему знакомому. Эту информацию проверят.

Следователи осмотрели место происшествия; допросили сотрудников правоохранительных органов по району Левобережный, участкового и инспектора по делам несовершеннолетних. Также допрошены соседи семьи, консьерж и управдом.

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в отношении подозреваемой.

По имеющейся у следователей информации, соседи неоднократно вызывали полицию, но те, в свою очередь, не проявили должного внимания. Лишь одна сотрудница полиции настояла на том, чтобы сотрудники МЧС РФ вскрыли квартиру. Будет дана юридическая оценка действиям сотрудников полиции, приезжавших ранее по вызову соседей.

Кроме того, проверяется информация, размещенная в СМИ, о том, что консьержу подъезда, который также проявил бдительность и неравнодушие и настаивал на вскрытии квартиры, поступали угрозы.