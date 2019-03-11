РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 мар. В подмосковном Подольске 14 и 16 марта представители медучреждений проведут встречи с жителями по вопросам здравоохранения, сообщается на сайте администрации городского округа.

В Подольске в 2019 году продолжаются встречи с жителями по вопросам здравоохранения с участием главврачей медицинских учреждений, расположенных на территории муниципалитета, и представителей управления координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций №5 министерства здравоохранения Подмосковья.

«Очередная встреча с жителями состоится 14 марта с 16:00 до 18:00 в зале заседаний общественной палаты по адресу: улица Кирова, дом №4 (вход со стороны концертного зала администрации)», – говорится в сообщении.

В материале отмечается, что для жителей микрорайона Кузнечики встреча с главным врачом ГБУЗ МО «Подольская районная больница» будет организована 16 марта в 10:00 по адресу: микрорайон Кузнечики, бульвар 65-летия Победы, дом №10, актовый зал (4 этаж).