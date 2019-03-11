РИАМО - 11 мар. Технологию «умного» сноса применят при демонтаже еще одного пятиэтажного дома в районе Можайский на западе Москвы, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента строительства.

«Департамент строительства приступил к сносу пятиэтажки, расселенной по программе реновации на западе Москвы в районе Можайский по адресу: Гродненская улица, дом 7. Ранее жители этого дома получили квартиры с улучшенной отделкой в новом современном доме в том же районе по адресу: Гжатская улица, дом 16, корпус 1. Кроме этого, в ближайшее время мы планируем приступить к сносу соседней пятиэтажки на этой улице – дома №9», - сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Освобожденный после сноса участок передадут под застройку по программе реновации. Снос будет осуществляться за счет средств городского бюджета с использованием стандарта «умного» сноса.

«Умный» снос – это комплекс мероприятий, позволяющих провести разборку здания с минимальными неудобствами для окружающих, при этом большая часть материалов передается в переработку. Основными его принципами являются безопасность, экологичность, максимальная переработка и повторное использование образующихся отходов.

«Умный» снос идет в несколько этапов. На первом этапе внутри здания демонтируются отдельные элементы с разделением отходов по группам: фаянс и керамика, стекло, столярные изделия и так далее. Затем они вывозятся на специализированные полигоны для дальнейшей переработки в целях повторного использования.

По окончании первого этапа сноса остается только железобетонный остов здания. Его разбирают с помощью экскаватора-разрушителя, который также работает «умно». Он начинает работу движением «от себя» и разрушает верхнюю часть наружной стены внутрь здания. Затем при помощи гидравлических ножниц перекусывает перемычку над окном верхнего этажа и разрушает нижележащие стены этажа. Дальнейший снос также продолжается внутрь. Такая технология максимально защищает окружающую площадку об падения обломков.

Демонтированные конструкции доставляют на полигоны, где их ломают на более мелкие фрагменты и перерабатывают методом дробления. Остатки армирования (металлолом) отделяются и направляются на переплавку.

«Умная» концепция сноса предусматривает также снижение количества образующейся пыли. Это достигается с помощью гидропушек, распыляющих воду под большим давлением. Снизить уровень шума помогает специальная защитная конструкция, которую при необходимости устанавливают со стороны близлежащей жилой застройки.

«Умный» снос не затягивает разборку зданий. Снос блочной пятиэтажки занимает не более двух месяцев. Технология «умного» сноса используется при демонтаже всех домов по программе реновации.

Программа реновации была запущена правительством Москвы в 2017 году. Благодаря ей 350 тысяч московских семей, то есть более 1 миллиона человек, переедут в новые квартиры с отделкой комфорт-класса. Всего в программу реновации включено 5172 дома.