РИАМО – 11 мар. Первая очередь канализационно-насосной станции (КНС) в деревне Прокшино в новой Москве будет построена до конца 2021 года, на эти цели из бюджета выделят порядка 14 миллиардов рублей, говорится в сообщении пресс-службы департамента новых территорий столицы.

Ранее была разработана схема организации централизованного водоотведения с территории Новомосковского административного округа. Проектирование и строительство первой очереди КНС «Прокшино» с АРР (аварийно-регулирующим резервуаром) и напорными трубопроводами будут выполнены за счет АИП города Москвы.

«КНС «Прокшино» с напорными трубопроводами. КНС должна будет принять стоки застройки Административно-делового центра (АДЦ) объемом 20 тысяч кубометров в сутки, существующих и проектируемых застроек в поселении Филимонковское (35 тысяч кубометров в сутки), комплексной застройки в деревне Середнево (40 тысяч кубометров в сутки) и в поселениях Сосенское и Воскресенское на полную перспективу развития», – сказал глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

На площадке КНС «Прокшино» в 1,5 гектара предполагается выполнить аварийно-регулирующие резервуары (АРР).

«Два напорных трубопровода от планируемой КНС с АРР определено выполнить диаметром 1400 миллиметров, протяженностью 11 километров до самотечного коллектора от «Теплого стана» диаметром 2800 миллиметров в районе улицы Академика Варги», – добавляется в сообщении.

Для обеспечения технологического процесса работы первой очереди предполагается построить два трубопровода диаметром 800 миллиметров.

«Проектирование и строительство первой очереди КНС «Прокшино» с АРР и напорными трубопроводами предлагается осуществить до конца 2021 года», – подчеркивается в пресс-релизе.

«Бытовые стоки в зонах интенсивной застройки в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) централизуют и направят в Курьяновские очистные сооружения.

«Мощная канализационная насосная станция закрытого типа будет направлять стоки в систему Московской канализации и позволит не только обеспечить перспективное строительство, но и ликвидировать местные очистные сооружения и системы выгреба. На эти цели из бюджета города выделено 5,5 миллиардов рублей», – уточнил Жидкин.

Он напомнил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина развитию инженерной инфраструктуры присоединенных территорий уделяется большое внимание.

«Из бюджета города за три года на это выделят около 14 миллиардов рублей», – резюмировал Жидкин.