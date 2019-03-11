РИАМО (БАЛАШИХА) – 11 мар. Рэпер Тимати вручил подарки воспитанникам и педагогам центра особых детей «Лучик» в подмосковной Балашихе в рамках Всероссийской акции «Вам, любимые», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Акция прошла при поддержке общественной палаты муниципалитета и благотворительного фонда «Цвета Жизни».

«Хотелось бы поздравить всех девочек и женщин с праздником 8 Марта и вручить им цветы и подарки. Для мальчиков у нас тоже есть сюрпризы. Сегодня никто не уйдет без подарка», – сказал Тимати.

Он пожелал всем счастья, здоровья и подарил девочкам букеты цветов. Также всем детям вручили мягкие игрушки и другие сюрпризы.

Одна из организаторов, основатель фонда «Цвета Жизни» Галена Канаки рассказала, что после такого мероприятия у ребят будет потрясающее настроение.

«Люди часто хотят сделать детям приятное, и наш фонд «Цвета Жизни» помогает им в этом. Мы поддерживаем людей, которые проходят лечение, матерей и воспитателей», – отметила Канаки.

По завершении мероприятия Тимати поздравил всех жительниц Балашихи с Международным женским днем.

«Весь прекрасный пол Балашихи поздравляю с праздником 8 Марта. Продолжайте радовать нас. Мы, мужчины, не можем без вас существовать», – заключил рэпер.

Центр особых детей «Лучик» существует с 1992 года. Там помогают заниматься с детьми с различными заболеваниями – пороком сердца, диабетом, аутизмом и другими.