РИАМО (БАЛАШИХА) – 11 мар. Волонтеры подмосковной Балашихи объявили срочный сбор средств для спасения десятков животных из квартиры неблагополучной многодетной семьи, проживающей в антисанитарных условиях, сообщается в официальном аккаунте волонтерской организации «ХвостоДом Балашиха» в соцсети Instagram.

На прошлой неделе Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по факту проживания супружеской пары с четырьмя детьми в Балашихе в антисанитарных условиях без света, с тараканами и следами жизнедеятельности животных. Не выдержав такого соседства, десятки жителей многоэтажки были вынуждены покинуть свои квартиры. В квартире содержатся свыше 40 бездомных кошек и собак.

«Это не просто срочный сбор! Это крик о помощи всем волонтерам. Множество животных в беде: 24 собаки и столько же кошек. Отсутствие зубов и гниющие лапы! Пока что мы забрали 8 кошек, некоторые из них в очень плохом состоянии… Кошки укомплектованы по несколько штук в одну клетку! Срочно необходимы клетки, корм, наполнитель, лекарства, осмотр врача и лечение. Ведь многие – в тяжелом состоянии», – говорится в сообщении.

Сейчас в ужасных условиях в квартире содержатся несколько десятков животных, счет их жизни идет на минуты. Соседи грозят расправой.

«Нужны кураторы и большая финансовая помощь. У нас в приюте 30 кошек и нет ни одного спонсора. Все оплачиваем своими силами», – заключается в сообщении.

Подробную информацию о вариантах помощи, реквизитах для перечисления средств и контактных телефонах волонтеров можно узнать на официальном аккаунте @hvostodom в Instagram.