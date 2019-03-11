РИАМО - 11 мар. На юго-востоке столицы неизвестный злоумышленник прокрался в одну из квартир и обокрал ее на сумму более 2 миллионов рублей, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Сообщение о краже поступило по адресу: улица Полбина.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в период с 17:00 8 марта до 12:00 10 марта неизвестный неустановленным способом проник в квартиру по указанному адресу, совершил кражу 2 тысяч долларов США, золотых ювелирных изделий (перечень устанавливается), двух наручных мужских часов, сувенирного ножа, пылесоса, планшета, ноутбука, затем скрылся», – сказал собеседник агентства.

По его словам, общий материальный ущерб составил 2,1 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Злоумышленника разыскивают.