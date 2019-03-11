РИАМО - 11 мар. Из-за ухудшения погоды в понедельник – мокрого снега и его налипания на деревьях и проводах – автомобилистов в столице призвали быть особенно внимательными при парковке, сообщается на сайте московского паркинга.

«Сегодня, 11 марта, по прогнозам МЧС, в столице ожидается ухудшение погодных условий. В городе идет мокрый снег, который может налипать на деревьях и проводах. Просим автомобилистов быть внимательными при выборе места для парковки. Соблюдайте дистанцию во время движения», – говорится в сообщении.

В понедельник в столице и Подмосковье облачно и небольшие осадки, температура воздуха составит плюс 5 градусов. Кроме того, в первой половине дня в Московском регионе ожидаются неблагоприятные метеоусловия в виде тумана и налипания мокрого снега на деревьях и проводах.