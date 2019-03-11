РИАМО – 11 мар. На территории Московской области с понедельника стартовало профилактическое мероприятие «Автобус», целью которого является повышение уровня безопасности при перевозках, а также предотвращение аварий, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Подмосковью.

Профилактические рейды продолжатся до 17 марта.

«Особое внимание при проведении мероприятия будет обращено на соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок», – отмечается в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции обеспечат контроль соответствия технического состояния и конструкции транспортных средств требованиям безопасности наличия внесенных в конструкцию изменений, не зарегистрированных в ГИБДД.

А также проверку сведений о проведенном техническом осмотре в ЕАИСТО, соблюдение требований постановления правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 года №1177 «Об утверждении правил организованной перевозки групп детей автобусами», наличие тахографов.