РИАМО - 11 мар. Шесть человек, в том числе пять детей, пострадали в дорожно-транспортном происшествии в подмосковных Мытищах в понедельник, сообщил РИАМО представитель пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В результате происшествия в Мытищах пострадали шесть человек: пять детей и один взрослый. Четверо пострадавших в удовлетворительном состоянии с легкими травмами, одна в состоянии средней степени тяжести доставлены в Мытищинскую городскую клиническую больницу», – сказал собеседник агентства.

По его словам, на данный момент дети находятся на обследовании, врачи оказывают им всю необходимую помощь, один пострадавший отпущен домой.